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Автоакустика Kenwood KFC-S6966

Артикул: 219493
  • Автоакустика Kenwood KFC-S6966 - фото 1
  • Автоакустика Kenwood KFC-S6966 - фото 2
Автоакустика Kenwood KFC-S6966 - фото 1
Автоакустика Kenwood KFC-S6966 - фото 2
2 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219493
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKenwood
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя19.3 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораPEI
Материал подвесаткань
Номинальная мощность45 Вт
Пиковая мощность400 Вт
Чувствительность91 дБ
Длина, см26.8
Ширина, см19.3
Высота, см10.5
Вес, кг1.8
Акустическая система размера 6x9 дюйма (в обиходе овалы), как правило, ставится на тыл и отвечает за воспроизведение баса в авто. Такие динамики могут быть подключены как к автомагнитоле, так и к внешнему усилителю мощности. Они устанавливаются в акустическую полку или в штатную полку автомобиля с доработкой. Рекомендую обратить внимание на сопротивление акустики: для автомагнитолы она должна быть не менее 3 Ом, для внешних усилителей мощности может быть ниже, но обязательно соответствовать характеристикам усилителя. Не стоит смотреть на АЧХ динамиков Kenwood KFC-S6966 - это зачастую фантастически указанные параметры, которые редко соответствуют действительности, исключение - серьезные мировые бренды с более чем десятилетней репутацией.


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Автоакустика Kenwood KFC-S6966 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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