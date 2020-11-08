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Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I

Артикул: 219490
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 1
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 2
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 3
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 4
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 5
Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 1
Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 2
Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 3
Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 4
Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - фото 5
1 960 руб. 
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Артикул: 219490
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя13 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность35 Вт
Пиковая мощность210 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см4.4
Широкополосная АС Pioneer TS-G1310F состоит из 2 круглых динамиков и 1 полосы. Номинальная мощность аудиосистемы составляет 35 Вт, а максимальная – 210 Вт. Диапазон рабочих частот модели варьируется от 25 до 22 000 Гц. Благодаря этому колонки могут воспроизводить как чистые высокие звуки, так и глубокие басы. Чувствительность модели составляет 89 дБ, а импеданс – 4 Ом. Диаметр колонок аудиосистемы Pioneer TS-G1310F составляет 13 см, а посадочная глубина – 4.43 см. За счет наличия специальных крепежных отверстий выполнить установку аудиосистемы в автомобиль совсем несложно.


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Автоакустика Pioneer, TS- G1310F I - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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