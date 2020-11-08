Автоакустика SKYLOR SLIM 1302

Коаксиальная 2-х полосная автомобильная акустическая система диаметром 130 мм серии SLIM. Динамики этой серии имеют очень важную отличительную особенность - маленькая монтажная глубина, которая позволяет устанавливать её в любой автомобиль. Повышенная детализация звучания и способность воспроизводить благородный и насыщенный звук динамиков SKYLOR серии SLIM это еще один повод остановить свой выбор именно на них. Также динамики SKYLOR SL-1302 имеют высокую степень износостойкости и устойчивости к нагрузкам.