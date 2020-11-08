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Межблочный кабель SWAT SIP-210

Артикул: 219450
  • Межблочный кабель SWAT SIP-210 - фото 1
  • Межблочный кабель SWAT SIP-210 - фото 2
Межблочный кабель SWAT SIP-210 - фото 1
Межблочный кабель SWAT SIP-210 - фото 2
690 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219450
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSWAT
Тип товараКабель
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Межблочный кабель SWAT SIP-210 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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