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Рамка переходная Intro RAU4-07 AUDI A3 03+/A3 07+ 2din

Артикул: 219312
  • Рамка переходная Intro RAU4-07 AUDI A3 03+/A3 07+ 2din - фото 1
  • Рамка переходная Intro RAU4-07 AUDI A3 03+/A3 07+ 2din - фото 2
  • Рамка переходная Intro RAU4-07 AUDI A3 03+/A3 07+ 2din - фото 3
Рамка переходная Intro RAU4-07 AUDI A3 03+/A3 07+ 2din - фото 1
Рамка переходная Intro RAU4-07 AUDI A3 03+/A3 07+ 2din - фото 2
Рамка переходная Intro RAU4-07 AUDI A3 03+/A3 07+ 2din - фото 3
1 130 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219312
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIntro
Тип товараРамка
Дополнительносовместимость: AUDI
Особенностиматериал - пластик
Переходная рамка Audi A3 номер RAU4-07 подходит для установки 2-диновой магнитолы в автомобили Ауди А3 2003-2012 годов выпуска. Замена старого радио на более современный аппарат, понимающий новые форматы и оснащенный модулем Блютуз, проблема с которой рано или поздно сталкивается любой владелец автомобиля выпуска первого десятилетия XXI века. Не очень то удобно пользоваться одним радио, а что касается громкой связи, то это уже давно обязательная утвержденная законом норма. Высота штатной магнитолы позволяет установить большой мультимедийный аппарат с экраном. Сам процесс замены автомагнитолы не займет у вас много времени. Штатная магнитола довольно легко снимается, новая устанавливается на ее место и фиксируется при помощи рамки. Единственный важный момент - подключение магнитолы к бортовой сети и подключение штатной антенны к ресиверу. Если не подготовиться заранее, то могут возникнуть проблемы, потому что штатная разводка Audi имеет специфичный разъем, присущий только автомобилям этой марки. Для решения этого вопроса достаточно приобрести дополнительно антенный ISO переходник Audi и Адаптер рулевого управления для А/М с CAN-шиной. Теперь процесс подключения займет считанные секунды. Приобретая этот переходник, вы можете быть уверены, что он идеально подходит в штатное место, полностью компенсируя щели, остающиеся после установки головного устройства стандарта 2 DIN. Цвет и текстура рамки идеально соответствуют оригинальному цвету и типу пластика панели автомобиля. Материалом для изготовления рамки мы выбрали высококачественный ABS пластик, который прослужит вам долгие годы, не растрескается, не погнется, не выцветет.


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Рамка переходная Intro RAU4-07 AUDI A3 03+/A3 07+ 2din - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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