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Швейная машина Janome SE 518 белый

Артикул: 218927
Швейная машина Janome SE 518 белый
16 460 руб. 
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+ 176 КэтКоинов
Артикул: 218927
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Подтипэлектромеханическая
Цветбелый
Ручка для переноскида
Рукавная платформада
Регулировка ширины зигзагада
Регулировка длины строчкида
Реверсда
Подсветкада
Выполнение петельполуавтоматическое
Отсек для хранения принадлежностейда
Отключение транспортерада
Особенности выполнения петельобметывание петли за четыре приема
Максимальная ширина стежка5
Максимальная длина стежка4
Количество строчек18
Количество петель1
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Janome SE 518 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Janome SE 518 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16460 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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