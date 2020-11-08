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Швейная машина Comfort 735 белый

Артикул: 218842
Швейная машина Comfort 735 белый
6 590 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 218842
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендComfort
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Количество петель1
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка4
Максимальный подъем лапки10
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челноквертикальный
Швейная машина Comfort 735 белый


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Швейная машина Comfort 735 белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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