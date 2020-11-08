Швейная машина Brother ModerN 210e белый/синий

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brother
|Тип товара
|Швейные машины
|Вес, кг
|6.4
|Подсветка
|да
|Челнок
|горизонтальный
|Цвет
|белый
|Скорость шитья, ст/мин
|800
|Рукавная платформа
|да
|Регулятор скорости шитья
|да
|Регулировка ширины зигзага
|да
|Регулировка уровня прижимной лапки
|да
|Регулировка длины строчки
|да
|Реверс
|да
|Подтип
|компьютеризированная
|Отключение транспортера
|да
|Выполнение петель
|автоматическое
|Особенности
|Виды строчек: Зиг-заг, Обмёточная, Потайная, Эластичная, Трикотажная, Оверлочная, Декоративная.
|Нитевдеватель
|да
|Максимальный подъем лапки
|13
|Максимальная ширина стежка
|7
|Максимальная длина стежка
|5
|Количество строчек
|210
|Количество петель
|8
|Кнопка Старт/Стоп
|да
|ЖК-дисплей
|да
|Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
|синий
|Шитье двойной иглой
|да
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