Оверлок Jaguar M-4982D Pro

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Jaguar
|Тип товара
|Оверлоки
|Дифференциальная подача
|да
|Длина стежка
|-4мм
|Количество нитей
|4
|Освещение
|да
|Размеры шва
|-7мм
|Регулировка прижима лапки
|да
|Скорость шитья (стежков в минуту)
|1250
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