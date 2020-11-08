Колонки автомобильные Swat SP TW-M10 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 2.6см (1дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SWAT
|Тип товара
|Автоакустика
|Диаметр излучателя
|2.6 см
|Импеданс
|4 Ом
|Номинальная мощность
|50 Вт
|Пиковая мощность
|100 Вт
|Чувствительность
|91 дБ
|Длина, см
|2.6
|Ширина, см
|2.6
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