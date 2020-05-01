Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт

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|Бренд
|Pioneer
|Тип товара
|Автомагнитола
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01.05.2020
Комфорт, качественный блютуз, вид, стильно выглядит, качество звука.
Недостатки:
Не во всех машинах будет красиво выглядеть, мне норм.
Комментарий:
Топ решение для тех у кого нет места под двухдиновую магнитолу, установив смартфон можно смотреть что угодно. Выглядит все это стильно, дорого.Работает на ура, звук чистый и приятный.Приложение крутое придумали, работает тоже на ура, не тупит, легко управлять и настраивать с ним что угодно: временные задержки, 31 полоса эквалайзера да ещё если и работу найти двум линейным... ух что будет!. Блютуз не вырубается и соединятся с полуслова.
01.05.2020
Понравилось что она есть!
Недостатки:
Не понравилось то, что ее не было раньше!
Комментарий:
Для меломанов любящих настроить звук так, чтобы уши зашевелились! Одна пользовательская настройка слушать музу тихонько с шикарными басами буфера. Другая чтобы прокачать улицу:)
01.05.2020
Да это просто турбомагнитола!!!!! Звук великолепный. Если мозг есть и управление чёткое! Я не понимаю как я раньше не знал о таких вещах!!!
Недостатки:
Есть недостатки и их много. Она не готовит, не стирает, не целует руку барину.
Комментарий:
Значит секрет простой! Берем эту магнитолу! Покупаем б.у. телефон Xiaomi Note 2 и у вас быстрая нетормозящая магнитола с Olled экраном! Фильмы дапожалуйста! Ютьюб и прочие прелести без проблем!!! И того магнитола 7т тел 6т и у вас счастье!!!