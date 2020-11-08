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Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-103834 Syscase 110 Colt черный

Артикул: 218463
  • Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-103834 Syscase 110 Colt черный - фото 1
  • Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-103834 Syscase 110 Colt черный - фото 2
Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-103834 Syscase 110 Colt черный - фото 1
Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-103834 Syscase 110 Colt черный - фото 2
911 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218463
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHama
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см17х17х10
Материалполитекс
Цветчерный
Вес, кг0,215
Вместимостьуниверсальная
Внутренние габариты (ШxВxГ), см17х17х10
Hama Syscase 110 Colt – вместительная износостойкая сумка для зеркальной камеры. Для удобства переноски предусмотрены верхняя ручка и регулируемый плечевой ремень. Для дополнительных аксессуаров, в том числе для фильт


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Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-103834 Syscase 110 Colt черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 911 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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