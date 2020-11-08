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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Бинокли Rekam Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301)

Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301)

Артикул: 218438
  • Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - фото 1
  • Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - фото 2
  • Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - фото 3
  • Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - фото 4
Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - фото 1
Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - фото 2
Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - фото 3
Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - фото 4
1 120 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218438
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRekam
Тип товараКомплект биноклей
Увеличение7х-4х
Диаметр объектива50 мм/30 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр315
Комплект биноклей Rekam «Travel Kit» состоит из двух биноклей: полевого RobinZon 7x50 и туристического RobinZon 4x30. Бинокль RobinZon 7x50 справится с полевыми наблюдениями даже в сумерках. При недостаточном освещении – в туманный или пасмурный день – Rekam 7x50 будет демонстрировать такую же светлую и яркую картинку, как и при ярком солнце. Бинокль RobinZon 4x30 - небольшой и легкий бинокль, который выручит на прогулке по городу или при небольшой вылазке на природу.


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Комплект биноклей Rekam 7x 50мм Robinzon 7x50&4x30 черный (1305000301) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1120 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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