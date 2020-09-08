8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон ZTE Blade A3 16Gb (2019) Blue

(1)
Артикул: 218388
  • Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 1
  • Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 2
  • Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 3
  • Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 4
  • Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 5
  • Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 6
Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 1
Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 2
Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 3
Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 4
Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 5
Смартфон ZTE Blade A3 Blue - фото 6
3 780 руб. 
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218388
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендZTE
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора1400 МГц
Оперативная память1 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм5
Разрешение экрана960x480
Цветсиний
Камера, МП8
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11 b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Влагозащищенный корпуснет
Емкость аккумулятора2000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 32 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.144
ZTE Blade A3 удобен в использовании благодаря компактному корпусу с изогнутой задней крышкой. Оснащен 5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, что позволяет наслаждаться изображением без ограничений. Четырехядерный процессор 1,4 ГГц гарантирует высокую производительность, быструю и плавную работу. Батарея емкостью 2000 мАч оснащена интеллектуальным режимом энергосбережения, который изучает привычки пользователя и частоту взаимодействия с приложениями, чтобы обеспечить наилучшее быстродействие. Приложения, чрезмерно потребляющие энергию, устройство автоматически закрывает.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


08.09.2020
Достоинства:
Недорогой, добротно собран, громкий динамик, хорошо держит связь, делает неплохие фото.

Комментарий:
Купили дочери, чтобы с собой в школу могла носить. Сейчас уже чуть ли не с первого класса у всех смартфоны, так что тут хочешь или не хочешь, надо брать, чтобы ребенок не стал белой вороной. Все дорогое мы отмели сразу, потому что для школы это лишнее. Средние по цене рассматривали, но в итоге решили не брать, все-таки первый телефон, сначала посмотрим, как будет обращаться. Кнопочные сейчас детям банально не интересны. А ZTE Blade A3 это все-таки полноценный смартфон. Поставили на него приложения для учебы, разрешили установить пару игр, память еще осталась. Фотографировать с него тоже можно. Снимки получаются, конечно, не супер-пупер, но хорошие, как говорится, без излишеств) По части позвонить-поговорить все отлично, ловит хорошо, динамик громкий, в микрофон все слышно отчетливо. Дочери нравится, ходит с ним в школу. Мы довольны, что за небольшие деньги купили хорошее добротное устройство. Думаю, что на замену своему телефону буду выбирать что-то тоже из ZTE.

Самовывоз невозможен
Смартфон ZTE Blade A3 16Gb (2019) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...