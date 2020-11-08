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Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black

Артикул: 218381
  • Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 1
  • Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 2
  • Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 3
  • Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 4
  • Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 5
  • Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 6
  • Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 7
Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 1
Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 2
Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 3
Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 4
Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 5
Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 6
Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - фото 7
2 410 руб. 
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Артикул: 218381
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPrestigio
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Количество ядер4
Частота процессора1300 МГц
Оперативная память1 Гб
Встроенная память8 Гб
Диагональ экрана, дюйм4
Разрешение экрана800x480
Цветчерный
Камера, МП2
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МП0.3
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Wi-Fi802.11b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Поддержка NFCнет
Материал корпусапластик
Влагозащищенный корпуснет
Емкость аккумулятора1400 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка microSDдо 32 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.111
Качественный четырёхъядерный процессор обеспечивает хорошую производительность. С Wize Y3 всегда можно связаться с нужными людьми по почте или в мессенджерах, найти важную информацию в Google, а также послушать музыку или поиграть. Даже если вы считаете, что телефон должен звонить, а фотоаппарат – делать снимки, две камеры будут не лишними. Они всегда пригодятся, когда нужно срочно показать кому-то, как обстоит ситуация, выглядит место, человек или предмет. Возможность расширения памяти на 32 Гб с microSD картой - полезный функционал, позволяющий хранить больше фото и видео в своём девайсе.


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Самовывоз невозможен
Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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