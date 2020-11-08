Мобильный телефон Nobby 240B BLACK GREY

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Nobby
|Тип товара
|Кнопочные телефоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Аккумулятор
|Li-Ion
|Емкость аккумулятора
|1500 мАч
|Камера, МП
|0.08
|Диагональ экрана, дюйм
|2.3
|Разрешение экрана
|320x240
|Сенсорный экран
|нет
|3G
|нет
|Цвет
|серый, черный
|Встроенная память
|32 Мб
|Вес, кг
|0.1
|Функция беспроводной зарядки
|нет
|Фронтальная камера, МП
|нет
|Ударопрочный корпус
|нет
|Wi-Fi
|нет
|Слот для карты памяти
|до 16 Гб
|Сканер отпечатка пальца
|нет
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Кнопка SOS
|есть
|Поддержка NFC
|нет
|Поддержка 4G LTE
|нет
|Наличие GPS/Глонасс
|нет
|Bluetooth
|2.1
|Время работы в режиме ожидания
|300 ч
|Материал корпуса
|пластик
|Производство
|Китай
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