Мобильный телефон Nobby 170B BLACK

Nobby 170В – простой в использовании мобильный телефон с большими рельефными кнопками и удобной навигацией по меню. Такой размер кнопок идеален как для юных пользователей, так и для возрастной категории потребителей, а также для людей с пониженным процентом остроты зрения. С Nobby 170 вы безошибочно наберете нужный номер при любых обстоятельствах. Кроме того, наличие в модели кнопки SOS, позволит мгновенно отправить сигнал тревоги и проинформировать о возможной опасности. Телефон очень легкий – всего 74 г, выполнен в компактном эргономичном корпусе, с применением материалов, очень приятных на ощупь. Поддержка двух SIM-карт позволит сочетать тарифы сотовых операторов, экономя денежные средства. Кроме того, можно разделить контакты для повседневного общения и для экстренных вызовов. Наличие в телефоне встроенного FM-радио поможет вам быть в курсе последних новостей и актуальных музыкальных хитов. Nobby 170В – идеальный телефон в удобном формате!