Смартфон Doogee X90 Gold

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Doogee
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|4
|Частота процессора
|1300 МГц
|Оперативная память
|1 Гб
|Встроенная память
|16 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|6.1
|Цвет
|золото
|Разрешение экрана
|1280x600
|Камера, МП
|8+5
|Материал корпуса
|пластик
|Тип разъема для зарядки
|micro-USB
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Фронтальная камера, МП
|5
|Ударопрочный корпус
|нет
|Слот для карты памяти
|отдельный
|Время работы в режиме ожидания
|240 ч
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Емкость аккумулятора
|3400 мАч
|Операционная система
|Android
|Поддержка microSD
|до 128 Гб
|Сканер отпечатка пальца
|нет
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.15
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