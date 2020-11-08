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Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт

Артикул: 218246
  • Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 3
  • Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 4
  • Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 5
Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 4
Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - фото 5
3 420 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 218246
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSWAT
Тип товараАвтомагнитола
Наличие usb-портаесть
Типоразмер2 DIN
Читаемые форматыMP3
Выходная мощность номинальная200 Вт
Наличие Bluetoothесть
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие ТВ-тюнеранет
Радиоприемникесть
Сенсорный дисплейнет
Тип дисплеямонохромный
ВыходыRCA
ВходыUSB, AUX, SD
Состояние товарановый
Длина, см7
Ширина, см18
Высота, см11
Вес, кг0.8
Многофункциональная, практичная, но в то же время компактная автомагнитола SWAT станет неотъемлемой частью любого автомобиля. Универсальный черный цвет подойдет абсолютно любому интерьеру салона, а синий цвет подсветки позволит использовать устройство в ночное время суток. Для настройки звучания музыкальных композиций воспользуйтесь эквалайзером. Помимо основных кнопок управления, на лицевой панели имеются USB-порт и аудиовходы для воспроизведения музыки с USB-носителей.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Swat WX-214UB 2DIN 4x50Вт - стоимость товара 3420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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