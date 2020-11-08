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Радар-детектор Inspector RD Tau S

Артикул: 218233
Радар-детектор Inspector RD Tau S GPS приемник
7 526 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218233
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендInspector
Тип товараРадар-детектор
ДиапазоныX, K
Наличие GPSда
Обнаруживает тип радаровСтрелка, Кордон, Robot, Автодория
Режим работыгород, трасса, авто
Тип установкина присоске
Длина, см11
Высота, см3
Вес, кг0,14
INSPECTOR TAU S - это новинка 2019 г., сигнатурный радар-детектор классического формата, оснащенный горизонтальным рупором повышенной чувствительности. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ. Устройство обладает расширенным функционалом: сигнатурное распознавание сигналов радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей скорости / сигнатурный фильтр ложных срабатываний на вспомогательные системы современных автомобилей (ДМЗ, активный круиз-контроль и др.) / детектирование несигнатурных радаров в К-диапазоне (например, Арена), а также радаров Х-диапазона / интеллектуальный режим IQ / оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер России и стран СНГ / расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, зебра, все виды контроля перекрестка (стоп-линия, вафля, проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки / встроенный модуль GPS,


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Самовывоз невозможен
Радар-детектор Inspector RD Tau S - по цене 7526 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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