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Сабвуфер автомобильный Pioneer TS-300S4 400Вт пассивный (30см/12")

(1)
Артикул: 218129
Сабвуфер автомобильный Pioneer TS-300S4 400Вт пассивный (30см/12")
4 370 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 218129
В наличии
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БрендPioneer
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Сабвуфер автомобильный Pioneer TS-300S4 400Вт пассивный (30см/12")


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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01.10.2019
Достоинства:
Отличный саб за свои деньги. Реальная мощность больше заявленной.

Недостатки:
Дополнительно нужно покупать решетку (гриль) к сабу.

Комментарий:
Как приобрету более мощный усилитель то возьму еще такой же сабвуфер. Отличное качество и надежность от фирмы Pioneer.

Самовывоз невозможен
Сабвуфер автомобильный Pioneer TS-300S4 400Вт пассивный (30см/12") - по цене 4370 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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