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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Дрель-шуруповерты аккумуляторные Patriot Дрель-шуруповерт Patriot THE ONE BR 201Li-h аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Дрель-шуруповерт Patriot THE ONE BR 201Li-h аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Артикул: 218094
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
5 250 руб. 
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+ 102 КэтКоинов
Артикул: 218094
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмда
Макс. крутящий момент29
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияАккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, двусторонняя бита, документация, пластиковый кейс.
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см27,5
Ширина, см10
Высота, см25
Вес, кг1,15
Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 201Li-h The One 180201408 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимое значение момента затяжки для продуктивной работы с различными по плотности материалами. Яркая подсветка помогает работать при плохом освещении. Кейс удобен для транспортировки инструмента и принадлежностей.


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Теги товара: Двухскоростные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт Patriot THE ONE BR 201Li-h аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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