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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Дрель-шуруповерты аккумуляторные Black & Decker Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Артикул: 218072
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
6 600 руб. 
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+ 119 КэтКоинов
Артикул: 218072
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент30
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битда
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейседа
КомплектацияДрель-шуруповерт/ Аккумулятор — 2 шт./ Жесткий кейс/ Зарядная станция/ Двухсторонняя бита/ Инструкция по эксплуатации.
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см17
Высота, см18
Вес, кг0,78
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18K1B предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Инструментом можно работать в помещениях со слабым освещением, так как она способна подсвечивать рабочее пространство самостоятельно. Li-lon аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов. Поставка осуществляется в кейсе, который делает хранение и транспортировку модели удобной.


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Теги товара: Безударные.


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Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - данный товар вы можете купить по цене по цене 6600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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