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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Перфораторы Patriot Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте)

Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте)

Артикул: 218009
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 3
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 4
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 5
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 6
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 7
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 8
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 9
  • Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 10
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 4
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 5
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 6
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 7
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 8
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 9
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - фото 10
3 660 руб. 
Купить
+ 104 КэтКоинов
Артикул: 218009
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товараПерфораторы
Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте)


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Перфоратор Patriot RH 160 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить по цене 3660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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