Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) (A09E) Canon EF

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Tamron
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Canon EF/EF-S
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|67 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/2.80
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/2.80
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|75
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|28
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.51
Объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Canon EF - стандартный зум-объектив оптимизирован для работы как с неполнокадровой, так и с полнокадровой фототехникой. Эта модель объектива подойдет для различных видов фотосъемки от пейзажей до портретов. С ней вы получите фотографии высокого качества, используя как цифровые, так и аналоговые зеркальные фотокамеры.
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