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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100

Артикул: 15776
  • Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 1
  • Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 2
  • Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 3
  • Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 4
  • Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 5
Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 1
Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 2
Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 3
Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 4
Sony Cyber-shot DSC-RX100 - фото 5
31 482 руб. 
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+ 108 КэтКоинов
Артикул: 15776
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.9
Физический размер матрицы12.8x9.6 мм
Тип матрицыCMOS
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)28-100.80 мм
ДиафрагмаF1.8-F4.9
Zoom оптический3.60x
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Тип дисплеяЖК
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Wi-Fiнет
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.24
Изящная компактная фотокамера Sony DSC-RX100 с большой матрицей и светосильным высококачественным объективом представлена в корпусе из прочного и невесомого алюминия. Надежные металлические кнопки управления дополняют изысканный дизайн. Размер матрицы Sony DSC-RX100 примерно в четыре раза превышает размер матриц, установленных в большинстве автоматических фотокамер. Новая матрица Exmor CMOS типа 1.0 имеет разрешение 20,2 Мп и позволяет создавать четкие фотографии с низким уровнем шумов. Видеоклипы в формате Full HD можно снимать одним нажатием специально выделенной кнопки, плавно настраивая фокусировку и экспозицию в процессе съемки. Светосильный объектив Carl Zeiss Vario-Sonnar T* F 1,8 имеет сверхширокую диафрагму, которая пропускает больше света и позволяет создавать художественные эффекты, сохраняя резкий фокус на объекте съемки и плавное размытие фона. Объектив также имеет уникальное покрытие T*, которое уменьшает блики и отражения и обеспечивает высокую контрастность

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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 - стоимость товара 31482 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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