Карта памяти Transcend Micro SDHC Card 16GB Class 10 adapter TS16GUSDHC10

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Transcend
|Тип товара
|Карта памяти
|Вес, кг
|0,001
|Высота, см
|0,1
|Длина, см
|1,5
|Объем
|16GB
|Поддержка ReadyBoost
|-
|Поддержка UHS-I
|нет
|Скорость записи
|17 Мбайт/с
|Скорость чтения
|30 Мбайт/с
|Ширина, см
|1,1
Компания Transcend объявила о создании новой серии скоростных карт microSDHC Class 10. Несмотря на сверхкомпактные размеры, они обладают внушительной ёмкостью и могут похвастать высокой скоростью передачи данных. Новые карты памяти Transcend разработаны специально для мобильных hi-end устройств, таких как смартфоны, продвинутые цифровые камеры, видеорегистраторы и стремительно набирающие популярность планшетные ПК. Размер карт памяти Transcend microSDHC Class 10 всего 11x15x1 мм - это в десять раз меньше габаритов обычной карты SDHC. Карты соответствуют требованиям стандарта скорости передачи данных Class 10 и способны передавать информацию со скоростью до 20 Мбайт/с при условии, что устройство поддерживает SD 3.0. Благодаря такой высокой скорости передачи данных, с помощью новых карт можно не только спокойно вести серийную съёмку, но и плавно записывать HD-видео. Новые карты памяти microSDHC Class 10 поставляются с адаптером microSDHC, выводя мобильность и гибкость работы с мобильной техникой на следующий уровень. Адаптер позволяет использовать карты с широким спектром SDHC-совместимых устройств, например, с цифровыми камерами со слотом SDHC.
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