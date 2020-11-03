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Дрель-шуруповерт Hammer DRL400A

Артикул: 14251
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hammer DRL400A - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hammer DRL400A - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hammer DRL400A - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hammer DRL400A - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hammer DRL400A - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hammer DRL400A - фото 3
2 199 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 14251
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БрендHammer
Тип товараДрель-шуруповерт электрическая
Тип патронабыстрозажимной
Импульсный режимнет
Тормоз двигателянет
Длина, см18
Ширина, см8
Высота, см17
Вес 1.2 кг. Максимальный диаметр сверления в металле 10 мм, в дереве 20 мм. Диаметр патрона 10 мм.


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