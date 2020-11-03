Бинокль Olympus 8x40 DPS I

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бинокль, увеличение 8x, диаметр объектива 40 мм, выходной зрачок 5 мм, поле зрения (на 1000 м): 143 м, вес 710 г, минимальная дистанция фокусировки 4 м

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