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Бинокль Olympus 10-30x25 Zoom PC I

Артикул: 12273
  • Olympus 10-30x25 Zoom PC I - фото 2
Olympus 10-30x25 Zoom PC I - фото 2
9 700 руб. 
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+ 235 КэтКоинов
Артикул: 12273
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараБинокли
Увеличение10-30x
Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Регулировка расстояния между зрачками58-70 мм
Футляр/чехол в комплектеесть
бинокль, увеличение 10-30x, диаметр объектива 25 мм, выходной зрачок 0.8-2.5 мм, поле зрения (на 1000 м): 33-56 м, вес 315 г, минимальная дистанция фокусировки 5 м


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Бинокль Olympus 10-30x25 Zoom PC I - стоимость товара 9700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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