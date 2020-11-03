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Eset NOD32 Антивирус Platinum Edition (NOD32-ENA-NS(BOX)-2-1)

Артикул: 11430
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 11430
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БрендNoname
Тип товараАнтивирусы
Тип поставкикоробочная версия

Антивирус eset nod32 platinum edition это антивирусная программа, основанная на передовых технологиях борьбы с вирусными кодами и вредоносными программами, для защиты персонального домашнего компьютера. Купить антивирус Eset NOD32 platinum edition можно с лицензией, работоспособной в течение двух лет.

Основные возможности этого антивируса:

  • Ядро программы, разработанное по технологии «ThreatSenser» работает на принципах сигнатурного и эвристического поиска и обезвреживания вредоносных программ, что делает защиту от вирусного кода особенно эффективной
  • Улучшена работа системы противодействия попыткам повлиять на работу самой антивирусной программы, так называемая HIPS система.
  • Эта антивирусная программа совершенно не влияет на быстродействие всей компьютерной системы, все сканирование и обновление программы происходит с минимальным участием пользователя программы

Управление этим софтом не представляет больших трудностей даже для людей, не имеющих компьютерного образования. После инсталляции она занимает на жестком диске 35 мегабайт. Это первоначальный размер, в последующем он будет увеличиваться за счет скачивания обновлений антивирусной базы.

Приобрести эту антивирусную программу можно как в коробочной версии с диском инсталляции, так и в электронном. Для этого вам предложат скачать Eset NOD32 Антивирус Platinum Edition в зашифрованном архиве. После того как вы произведете оплату, вы получите по электронной почте код доступа к архиву.



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