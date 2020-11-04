Портативная акустика Ross&Moor MiniBoom Bluetooth Black

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ross&Moor
|Тип товара
|Портативная акустика
|Звук
|стерео
|Мощность, Вт
|2x3
|Питание
|от батарей, от USB
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|100-10000
|Отношение сигнал/шум, дБ
|85
|Количество полос AC
|1
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Интерфейсы
|Bluetooth
|Функции
|встроенный микрофон
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