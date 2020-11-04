Портативная акустика Beats Pill+ Black (ML4M2ZE/A)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Beats
|Тип товара
|Портативная акустика
|Звук
|стерео
|Питание
|Аккумулятор, от сети
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Время работы, ч
|12
|Интерфейсы
|USB, AUX, Bluetooth, usb - порт для зарядки
|Функции
|встроенный микрофон
|Особенности
|громкая связь
|Размеры, мм
|210х69.2х63.6
|Вес, кг
|0.325
Похожие товары
Телефон для звонков в Челябинске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв