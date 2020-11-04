Мезороллер 200 Игл 0,2Мм (200 Needles Derma Roller 0,2Mm) Bradex Kz 0354.

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Мезороллер
|Назначение
|для кожи лица
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|3
|Длина, см
|13
|Ширина, см
|3
|Вес, кг
|0.09
Мезороллер Bradex Kz 0354 представляет собой механический косметический прибор, действие которого основано на стимуляции естественных процессов кожи по выработке эластина и коллагенов. Благодаря микропроколам, образующимся в коже, лучше проникают питательные вещества при применении сывороток и кремов. Кожа приобретает эластичность и свежесть, разглаживаются морщины и улучшается цвет лица. Мезороллер Bradex Kz 0354 имеет компактные размеры и поставляется в удобном пластиковом футляре.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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