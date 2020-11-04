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Душевой гарнитур Grohe Rainshower Icon 27277001

Артикул: 110067
Душевой гарнитур Grohe Rainshower Icon 27277001
13 250 руб. 
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+ 248 КэтКоинов
Артикул: 110067
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 209 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGrohe
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)да
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа15 см
Кол-во режимов ручного душа2
Высота душевой штанги90 см
Длина душевого шланга175 см
Страна бренда Германия
Цветхром
Вес, кг2
Душевой гарнитур с антиизвестковым покрытием. Система twist-free, внутренний охлаждающий канал, режимы потока воды от производителя: rain, smartrain.


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Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Grohe Rainshower Icon 27277001 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13250 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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