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Душевая система Grohe Euphoria 27296001

Артикул: 110058
Душевая система Grohe Euphoria 27296001
30 170 руб. 
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+ 324 КэтКоинов
Артикул: 110058
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Euphoria System
filter_noneТовар входит в коллекцию Euphoria System

Коллекция Euphoria System

БрендGrohe
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа18 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомда
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа11 см
Кол-во режимов ручного душа3
Страна бренда Германия
Цветхром
Высота душевой штанги113.3 см
Длина душевого шланга175 см
Вес, кг7.5
Система twist-free. внутренний охлаждающий канал


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Самовывоз невозможен
Душевая система Grohe Euphoria 27296001 - купить по цене 30170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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