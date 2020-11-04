8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном

Артикул: 109909
  • Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
  • Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
  • Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
  • Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
10 330 руб. 
Купить
+ 58 КэтКоинов
Артикул: 109909
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLogitech
Тип товараВеб-камеры
Автоматическая фокусировкаесть
Комплектациякамера, крепление, документация, упаковка
Крепление на монитореесть
Максимальное разрешение2 Мп
Микрофонесть
Поддержка Wi-Fiнет
СовместимостьWindows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.7 и выше, SUSE Linux 11 SP2
Угол обзора объектива78 град.
Шторкаесть
Web-камера LOGITECH HD Pro C925e оснащена матрицей 2 Мп разрешением 1920?1080 пикселей. Эта особенность обеспечивает пользователю передачу и запись высококачественного видеосигнала, делая видеозвонки по-настоящему приятными и удобными. Встроенный микрофон избавит вас от необходимости приобретать дополнительное оборудование, а функция шумоподавления обеспечит чистый и четкий звук. Web-камера LOGITECH HD Pro C925e обладает функциями записи видео формата 1080р со скоростью записи 30 кадров в секунду, что позволит вам изготавливать ролики очень хорошего качества. Наличие функции автоматической фокусировки сделает использование камеры более простым и удобным как в ходе видеозвонков, так и записи видео. Универсальное крепление камеры подходит для большинства поверхностей.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10330 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...