Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном

Веб-камера A4Tech PK-910H в черном корпусе с серебристыми элементами обеспечивает качественную передачу видео. Также представленная модель оборудована встроенным микрофоном с системой шумоподавления. Камера оснащена матрицей на 2 Мп, разрешение видео составляет 1920x1080. Максимальная частота кадров при записи равна 30 в секунду. Интерполированное разрешение при создании фото составит 4608x3456. Автоматическая фокусировка, предусмотренная в этой модели, обеспечивает дополнительное удобство использования. Веб-камера A4Tech PK-910H имеет подключается через провод к USB-разъему. Представленная модель совместима с популярными компьютерными ОС. Камера может устанавливаться на столе, также ее можно закрепить на мониторе.