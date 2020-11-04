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Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт

Артикул: 109734
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 28Вт - фото 1
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 28Вт - фото 2
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 28Вт - фото 3
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 28Вт - фото 4
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 28Вт - фото 1
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 28Вт - фото 2
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 28Вт - фото 3
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 28Вт - фото 4
11 270 руб. 
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+ 86 КэтКоинов
Артикул: 109734
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараКолонки
Ширина, см8.8
Высота, см16.5
Длина, см31.5
Диапазон воспроизводимых частот50-20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Суммарная мощность32 Вт
Мощность32 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Мощность фронтальных колонок16 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Разъем для наушниковесть
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Количество колонок в комплекте2
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Выпуская акустическую систему GigaWorks T40 Series II, Creative поднимает качество звука на новый уровень. Разработанная для получения высокой верности воспроизведения звука на рабочем столе, эта двухкомпонентная акустическая система с глянцевой черной поверхностью сочетает самые качественные компоненты и настоящую мощность со знаменитой традицией GigaWorks обеспечивать высочайшую чистоту звука. Каждая колонка содержит два низкочастотных динамика с диффузорами из стекловолокна и высокочастотный динамик из ткани, добавляющий чистоту звучания. Эти высококачественные компоненты имеют расположение MTM и, дополненные технологией Creative BasXPort™, отвечают стандартам самых требовательных слушателей. Снабженная органами управления на передней поверхности и двумя входами для одновременного подключения к различным источникам, эта система удовлетворит самым высоким требованиям.


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Самовывоз невозможен
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - стоимость товара 11270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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