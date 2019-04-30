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Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-101

(1)
Артикул: 108380
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-101
5 885 руб. 
5 990 руб. 
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Артикул: 108380
В наличии
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БрендArtway
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора140°
Кол-во камер1
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторада
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Максимальное разрешение видеозаписи1280x720
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Возможность записи события в отдельный файлнет
Диагональ экрана, дюйм2
Датчик удара (G-сенсор)есть
Емкость аккумулятора95 мАч
Выносная камеранет
Страна производстваКитай
Состояние товарановый
Скрытая установканет
Ночная съемканет
Датчик движениянет
Камера заднего виданет
Наличие встроенного микрофонанет
Навигаторесть
Комплектациявидеорегистратор, кабель-miniUSB/USB , автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, противоскользящий коврик, упаковка
Wi-Fiнет
Длина, см9.5
Высота, см6
Вес, кг0.13
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-101, циклическая запись, держатель на лобовое стекло


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Снимает круто. Я не поленился, посмотрели записи с флэшки дома, на большом телевизоре, и был приятно удивлён. Все номера читаются, видно хорошо происходящее на дороге. И угол обзора большой. Встроенный радар-детектор ( есть GPS информатор ). Когда еду на определенном отрезке, где есть ограничение по скорости и работают камеры, он меня предупреждает, если начинаю превышать. Это удобно, и не нужно отвлекаться постоянно).

Недостатки:
Отсутствуют.

Комментарий:
То, что нужно, такому водителю как я. Не люблю медленно передвигаться, особенно по трассе, так что я всегда по защитой, от различных камер, которые могут подорвать семейный бюджет.

Самовывоз невозможен
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-101 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5885 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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