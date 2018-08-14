Конвектор BALLU BEP/EXT-2000

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ballu
|Тип товара
|Конвектор
|Тип установки
|настенно-напольный
|Мощность обогрева
|1000/2000 Вт
|Напряжение
|220/230 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|есть
|Управление
|электронное
|Влагозащита
|есть
|Комплектация
|Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
|Вес, кг
|7,48
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14.08.2018
Можно на стену повесить, тихо щёлкает, не возможно обжечься, родительский контроль, пульт.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
Хотели сначала покупать масляный обогреватель, но консультант нам отсоветовал масляный, так как он, мол, долго нагревает комнату и потребляет много электричества. Предложил нам эту модель. Греет хорошо, быстро, корпус тёплый, не обожжешься, так как передняя панель стеклокерамическая, панели, щелчки тихие, ночью не будит. К тому же есть пульт ДУ и родительский контроль для безопасности. Мы вполне довольны.
14.08.2018
Стеклокерамика, функция контроля, пульт д/у
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Выбирал по множеству достоинств. Стеклокерамическая панель при нагреве практически не сжигает кислород, сравнивал с бывшими приборами. Испытал на падение – в горизонтальном положении на полу нагреватель сразу отключился, так же сработает защита при перегреве. Хорошо перемещается по комнате, на мягком покрытии колеса почти не тормозят.
14.08.2018
панель из стеклокерамики, безопасный, можно на стену повесить (хотя у меня на полу).
Недостатки:
нет недостатков.
Комментарий:
поставил обогреватель под стол на работе (бывает, сквозняк весь день и ноги жутко мёрзнут). Работает тихо, никому не мешает, кислород не сжигает. Если уронить, то отключится. Есть датчик температуры и таймер. Знаю, что кое-кто из коллег приобрёл такой же аппарат.