Электрическая зубная щетка CS Medica CS-232

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|Бренд
|Cs Medica
|Тип товара
|Зубные щетки
Щетка зубная Cs Medica Cs-232 предназначена для ежедневного ухода за зубами и полостью рта. Работает от аккумулятора, зарядным устройством для которого служит подставка для щетки и насадок. Дополнительные насадки имеют различное назначение и позволяют осуществлять эффективный комплексный уход. Щетка зубная Cs Medica Cs-232 оборудована таймером, который поможет проводить процедуру ровно столько, сколько рекомендовано стоматологами.
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14.03.2019
Хорошая щётка. Хороший магазин. Товар качественный , выполнение заказа на высоте.
Недостатки:
Недостатков не обноружил.
Комментарий:
До нового года сделал себе подарок - зубную щётку cs medica 232. Сразу понравилось ей пользоваться. До этого были только механические щётки. Эксперимент с новой щёткой оказался положительным. В эксплуотации уже 3 месяца. Пользуюсь часто, зарядки хватает недели на 3. Дополнительные насадки в комплекте. Сменные насадки есть в продаже по 200 р. За штуку. Магазину спасибо за качественный товар.
15.10.2018
Отличная зубная щётка. В комплекте идёт 3 насадки: для ежедневного ухода (насадка с щетиной, повторяющей форму зубов), для очистки труднодоступных мест(с щетинками разного уровня) и отбеливающая(щетина пропитана полирующими частицами для эффективного удаления поверхностного окрашивания, а также соединением фторида натрия для укрепления зубной эмали). Чистит хорошо, цена отличная, так есть ли смысл переплачивать за более дорогие позиции?
Недостатки:
Пока не обнаружено
Комментарий:
Проводилось сравнение с более дорогими эл. зубными щётками - эта ничуть не уступает
13.05.2018
Очень проста в использовании. Долгое время работы. Зарядил, целый месяц пользуешься, может и больше причём если каждый день утром и вечером использовать.
Недостатки:
Не нашёл.
Комментарий:
Хорошая, не дорогая модель для первой звуковой щётки.
13.05.2018
Красивая по дизайну, встроенный таймер, разные режимы
Недостатки:
не заметила
Комментарий:
Положа руку на сердце, выбрала я её изначально из-за цвета. Любимого серого цвета, на подставке...Доп. насадки есть на будущее. Перед тем как купить, изучила технические характеристики, подкупили разные режимы чистки и таймер. У меня как раз с деснами проблема, и массажный режим оказался очень кстати. И время чистки по таймеру удобно подбирать, потому что каждые полминуты она на секунду затихает, чтобы поменять область чистки. Всем зубам оказано внимание)
13.05.2018
Хорошо чистит: не оставляет налёта на зубах, удаляет зубной камень. В комплекте три насадки (стандартная, отбеливающая и для труднодоступных мест). Щетина средней жёсткости, не травмирует эмаль и дёсны. Сделана как надо. Есть несколько режимов работы, работает от аккумулятора.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Щётка отличная. Видно, что сделана хорошо, качественно, даже до начала использования. Чистит просто прекрасно. Стали меньше кровоточить дёсны, практически ушла эта проблема. Пользуюсь почти полгода, очень нравится.