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Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS

(1)
Артикул: 104721
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - фото 4
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - фото 1
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - фото 2
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - фото 3
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - фото 4
22 700 руб. 
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+ 290 КэтКоинов
Артикул: 104721
В наличии
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БрендCanon
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20
Физический размер матрицы6.17x4.55 мм
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)24-1200 мм
ДиафрагмаF3.4-F6.5
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Тип дисплеяЖК
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Wi-Fiесть
GPSнет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.442
Компактная камера премиум-класса с поддержкой Wi-Fi, оснащенная светосильным объективом f/1.8–2.8 и датчиком изображения типа 1.0, а также большим высококачественным видоискателем для работы в режиме, привычном для владельцев цифровой зеркальной камеры.
 

Видеообзор на Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS

Видеообзор Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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09.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1.Ручные настройки выдержки и диафрагмы
2.Простое и понятное меню
3.Разнообразие режимов фотосъемки
4.Большая скорость серийной съемки(6 кадров в секунду)
5.Эргономика на высоте
6.Видео 1080p в 60 fps.
7.Прекрасная стабилизация
8. Зум 200 крат(фотоаппарат можно использовать как бинокль)
9.Автоматическое кадрирование
10.Через приложение Canon можно по Wi-fi передавать фото и видео на смартфон или снимать дистанционно.
11.Присутствует следящий автофокус
12.Макросъемка

Недостатки:
1.Не очень высокий диапазон выдержек 1/2000-15
2.Батарейки хватает на 200 фото, а при минусовой температуре ещё меньше...
3.Видео только в автоматическом режиме
4.Низкий диапазон рабочих значений ISO(ночью без вспышки нужно снимать со штатива)
5.Отсутствует видоискатель
6.Экран не поворотный и имеет малое разрешение
7.Посредственный режим авто
8.Фокусировка при большом приближении

Комментарий:
Фотоаппарат безусловно является хорошим выбором для фотографа-любителя. В его настройках легко разобраться, хочется все снимать и снимать)

Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 22700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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