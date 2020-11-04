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Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165)

Артикул: 104623
  • Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - фото 1
  • Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - фото 2
  • Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - фото 3
  • Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - фото 4
Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - фото 1
Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - фото 2
Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - фото 3
Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - фото 4
1 337 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 104623
В наличии
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БрендNoname
Тип товараГантели
Материалметалл/резина
Вес, кг4
ПроизводствоКитай
Размеры, см22x8.2x7.3
Занятия с гантелями повышают тонус тела, ускоряют сжигание жиров и обмен веществ в целом, помогают коже выглядеть более упругой и гладкой. В отличие от обычных металлических гантелей, обрезиненные модели: не натирают мозолей на ладонях, не скользят в руках, не боятся ржавчины, не повреждают покрытие пола при случайном падении


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Гантель обрезиненная 4 кг, красная (SF 0165) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1337 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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