Смартфоны с хорошей памятью

Состояние товара Количество SIM-карт Количество ядер Частота процессора 1200 MГц 1250 МГц 1280 МГц 1300 МГц 1400 МГц 1450 МГц 1450+2000 МГц 1500 МГц 1500+2000 МГц 1600 МГц 1600+1200 MГц 1650 МГц 1700+2000 МГц 1700+2300 МГц 1800 МГц 1800+2200 МГц 1800+2300 МГц 1920+1800 МГц 1950+2360+2860 МГц 2000 МГц 2000+1450 МГц 2000+1500 МГц 2000+1700 МГц 2002 МГц 2200 МГц 2200+1700 МГц 2270+1880 МГц 2300 МГц 2300+1700 МГц 2300+1920+1800 МГц 2400 МГц 2500+1800 МГц 2700+1700 МГц 2730 МГц 2730+2500+2000 МГц 2750+2500+2000 МГц 2800 МГц 2840 МГц Оперативная память 1 Гб 12 Гб 1Гб 2 Гб 3 Гб 4 Гб 6 Гб 8 Гб Встроенная память 128 Гб 16 Гб 256 Гб 32 Гб 64 Гб Диагональ экрана, дюйм 4.5 4.7 4.95 5 5.2 5.45 5.5 5.7 5.71 5.8 5.84 5.85 5.86 5.9 5.93 5.94 5.99 6 6.08 6.088 6.09 6.1 6.15 6.2 6.21 6.22 6.26 6.3 6.35 6.38 6.39 6.4 6.46 6.47 6.49 6.5 6.52 6.53 6.55 6.59 6.6 6.65 6.67 6.7 6.9 Разрешение экрана 1280x600 1280x640 1280x720 1334x750 1440x720 1512x720 1520x720 1528x720 1544x720 1560x720 1600x720 1620x1080 1792x828 1920x1080 2160x1080 2280x1080 2310x1080 2312x1080 2340x1080 2400x1080 2436x1125 2520x1080 2688x1242 3040x1440 3200x1440 540x1132 640x1280 720x1280 720x1560 960x480 Цвет Черно-синий бежевый белый бронза голубой голубой/фиолетовый графит желтый зеленый золото коралловый коричневый красный мята оранжевый оранжевый/черный розовое золото розовый светло-голубой серебро серый синий темно-синий темно-синий/черный фиолетовый фиолетовый/черный черный черный глянцевый Камера, МП 5 8 12 13 108+12+12 108+48+12 12+12 12+12+12 12+12+64 12+12+8 12+2 12+2+2 12+8+2+2 13+0.3 13+2 13+2+2 13+2+5 13+2+5+2 13+2+8 13+5 13+5+2 13+8 13+8+2+2 13+8+5 13+8_5 16+0.3 16+12+12 16+2 16+2+8 16+5+8 16+8 16+8+2 16+8+5 16+8+8 16 20+12 21+8+8 24+8+2 40+16+8 40+20+8 48++16+2+2 48+12+5+5 48+13+8+2 48+2 48+20+8 48+5+2 48+5+8+5 48+8+13+2 48+8+2 48+8+2+2 48+8+5 48+8+5+2 48+8+8 50+16+8 64+12+12 64+12+5+5 64+12+8+2 64+8+2 64+8+5+2 64+8+5+5 8+0.3 8+2 8+5 8+8 Влагозащищенный корпус ИК порт Материал корпуса алюминий металл пластик пластик/стекло стекло Наличие GPS/Глонасс Поддержка 5G Поддержка NFC Ударопрочный корпус Фронтальная камера, МП 2 5+0.3 5 7 8 10+8 10 12 13 13+5 16 20 20+8 24 25 32 40 44 Функция беспроводной зарядки Емкость аккумулятора 10000 мАч 1960 мАч 2000 мАч 2300 мАч 2460 мАч 2500 мАч 2600 мАч 2700 мАч 2800 мАч 2900 мАч 3000 мАч 3020 мАч 3080 мАч 3100 мАч 3140 мАч 3200 мАч 3300 мАч 3340 мАч 3400 мАч 3500 мАч 3505 мАч 3650 мАч 3750 мАч 3800 мАч 3900 мАч 4000 мАч 4025 мАч 4030 мАч 4100 мАч 4200 мАч 4230 мАч 4300 мАч 4350 мАч 4400 мАч 4500 мАч 4650 мАч 5000 мАч 5020 мАч 5150 мАч 5500 мАч 5580 мАч 6000 мАч 6300 мАч Операционная система Поддержка 4G LTE Сканер отпечатка пальца