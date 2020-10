APPLE iPad mini 1/2/3 APPLE iPhone 7 Plus / 8 Plus APPLE iPhone 8 / 7 APPLE iPhone SE (2020) / iPhone 8 APPLE iPhone SE 2020 / iPhone 8 APPLE iPhone SE 2020 / iPhone 8 Plus Alcatel 3X 5048Y 2019 Apple iPhone 11 Apple iPhone 8 Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone Xr Honor 20 Lite Honor 20 Pro Honor 30 Honor 8A Honor 8S Prime Honor 9A Honor 9C Honor 9S Huawei Honor 10i 2019 Huawei Honor 20 Huawei Honor 20/20S Huawei Honor 30 Huawei Honor 30 Pro Huawei Honor 7A Prime Huawei Honor 8A Huawei Honor 8A Prime 2020 Huawei Honor 8S Huawei Honor 8S / 8S Prime / Y5 2019 Huawei Honor 9A Huawei Honor 9C Huawei Honor 9S Huawei P Smart 2020 Huawei P smart Z Huawei P40 Lite Huawei P40 Lite E Huawei P40 Pro Huawei Y5 Lite 2018 Huawei Y5p Huawei Y6 2019 Huawei Y6P Huawei Y7 2019 Huawei Y8P Huawei Y8p/Enjoy 10s Nokia 8.1 OPPO A9 2020 OPPO A92S REALME C2 Realme 5 Realme 5 Pro Samsung Galaxy A11 Samsung Galaxy A21 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A30s Samsung Galaxy A31 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy M01 Samsung Galaxy M11 Samsung Galaxy M21 Samsung Galaxy M30s Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S20 Plus Vivo V19 Vivo Y11 Vivo Y19 Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Redmi 10X Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi Go Xiaomi Redmi K30 Xiaomi Redmi Note 8t Xiaomi Redmi Note 9 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Xiaomi Redmi Note 9 Pro/ 9S Xiaomi Redmi Note 9S универсальный 4.2-5 дюйм.