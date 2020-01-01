Активные компоненты AHA кислоты BHA кислоты PHA кислоты Гипоаллергенная очищающая основа,Термальная вода La Roche-Posay Масло Подсолнечника Микрокристаллы диоксида кремния Мягкие полиэтиленовые частицы Оливковое масло Провитамин В5 Сок Алоэ Стволовые клетки листьев Оливы Экстракт Календулы аллантоин витамин E витамин Е восстанавливающие компоненты гиалуроновая кислота глицерин гранулы жожоба диатомит древесный уголь календула кислоты янтарная и молочная косточки ягод и фруктов листья чайного дерева масло виноградных косточек масло жожоба масло карите масло манго масло оливы масло пенника лугового масло подсолнечника масло сладкого миндаля: масло соевое маточное молочко мелисса минеральные гранулы мякоть апельсина мякоть киви мякоть яблока оливковое масло пантенол подсолнечно масло полиэтиленовые гранулы порошок какао провитамин в5 производные АНА рисовая пудра ромашка рыжиковое масло салициловая кислота сафлоровое масло сахар сера сода сок алоэ термальная вода Avеne тростниковый сахар ультрамягкие ПАВ фруктовые кислоты цинк черный сахар экстракт Алоэ Вера экстракт алоэ вера экстракт дягиля экстракт жимолости экстракт зеленого чая экстракт лимона экстракт мальвы экстракт меда экстракт пиона молочноцветкового экстракт тимьяна экстракт томата экстракт тыквы экстракт хризантемы индийской эфирное масло апельсина эфирное масло лимона эфирное масло мандарина Возрастной диапазон Коллекция AYOUME Enjoy Mini Pore Scrub Avene Body Etude House Baking Powder Pore Scrub Eyenlip Black Sugar Scrub Pack Korres Kiwi Gentle Exfoliating Scrub Korres Греческая олива Korres Дикая Роза La Roche-Posay Physio Физио Librederm Серацин MBeauty Charcoal Exfoliating Scrub May Island Secret Pore Clear Powder Scrub May Island Seven Days Secret Royal Black Sugar Scrub Mizon Honey Black Sugar Scrub Noreva Exfoliac Premium Silhouette Citrus Paradise Secret Key Lemon Sparkling Peeling Pad The Face Shop Smart Peeling Honey Sugar Scrub The Skin House Сacao Sugar Black Head Off Кора Не содержит без красителей без минеральных масел без мыла без парабенов без параенов без пропилен гликоля без силикона без спирта без этаноламина без этаноламинов Объем, мл 12 шт. 12x5 г 18 24x7 г 30x3 г 3x7 г 50 г 50 мл 50 75 100 100 мл 120 мл 130 мл 150 мл 200 мл 200 Применение 1 или 2 раза в неделю наносить на влажную кожу массажными движениями. Тщательно смыть а через час – питательный крем выдавите содержимое пакетика и нанесите на лицо массирующими движениями. особое внимание уделите Т-зоне. Потом тщательно смойте средство теплой водой затем мягкой стороной. Не требует смывания затем тщательно промойте теплой водой затем тщательно смыть водой. Использовать1-2 раза в неделю затем тщательно смыть водой. Использовать1-2 раза в неделю Нанести небольшое количество скраба на предварительно очищенную влажную кожу лица избегая контура глаз. Тщательно смыть водой избегая области вокруг глаз и губ избегая области вокруг глаз и губ. Аккуратно массируйте кожу 1-2 минуты избегая области вокруг глаз. Мягко помассировать и тщательно смыть. Использовать 1-2 раза в неделю. избегая области вокруг глаз. Мягко помассировать и тщательно смыть. Использовать 2-3 раза в неделю. избегая попадания в глаза и рот избегая попадания на губы и в глаза исключая область вокруг глаз и губ. В течение 3-5 мин мягкими круговым движениями массировать кожу от середины лба к вискам и от середины подбородка к мочкам ушей. Смыть средство теплой водой. Нанести Крем увлажняющий с морскими экстрактами используйте скраб после снятия макияжа. Распределите скраб по массажным линиям легкими массирующими движениями нанести на влажную кожу лица мягко протрите чистую кожу лица сначала рельефной стороной пилинг-салфетки нанесите на чистую чуть влажную кожу лица массажными движениями. Оставьте на 1-2 минуты для более глубокого проникновения. нанесите небольшое количество скраба на влажную кожу нанесите небольшое количество скраба на влажную кожу массирующими движениями (1-2 минуты). Затем смойте теплой водой. Применяйте 1-2 раза в неделю нанесите скраб на тело после очищения водой. Плавными круговыми движениями помассируйте кожу в течение нескольких минут. Смойте водой частицы абразива нанести на влажную нанести на влажную кожу нанести небольшое количество скраба на предварительно очищенную влажную кожу лица нанести средство на влажную кожу лица нанести средство на очищенную от макияжа кожу лица наносите 2-3 раза в неделю на влажную кожу легкими массирующими движениями. Тщательно смойте нежно помассируйте области декольте и спины. Легкими круговыми движениями подушечек пальцев массировать кожу 1-2 минуты особое внимание уделяя T-зоне и проблемным участкам оставить на лице на пять минут очистить и слегка увлажнить кожу очищенную кожу лица перед использованием слегка встряхните пакет и откройте его. Нанесите на влажное лицо помассировать помассировать в течение 1-3 минут помассировать легкими круговыми движениями и смыть большим количеством воды после очищения кожи после смыть теплой водой распределить круговыми массажными круговыми движениями рекомендуется использовать два раза в неделю после обычно используемых очищающих средств. Нанести скраб на лицо скраб нанести тонким слоем на кожу слегка помассируйте смойте смойте скраб теплой водой. Рекомендуется применять 2 раза в неделю смыть водой соответствующий типу кожи. умыться теплой водой Страна бренда Греция Россия Франция Южная Корея Тип кожи все типы жирная зрелая комбинированная комбинированная-жирная нормальная проблемная сухая чувствительная Тип средства Эффект от использования антиоксидантный восстанавливающий выравнивающий нежный очищающий нормализующий обновляющий омолаживающий осветляющий отшелушивающий очищающий питающий полирующий поросуживающий противовоспалительный разглаживающий смягчающий стимулирующий тонизирующий увлажняющий успокаивающий