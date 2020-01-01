а также обновляйте средство во время пребывания на солнце. Недостаточное количество средства снижает уровень защиты кожи аккуратно вмассировать до полного впитывания. При постоянном нахождении на солнце обновлять каждые 2 часа. в том числе влажной в том числе после контакта с водой включая область вокруг глаз вокруг скул выдавите немного крема и нанесите на очищенную кожу тонким слоем. Равномерно распределите средство по всему лицу вытираний или физических нагрузок. гелиотан глицерин дайте впитаться. Особое внимание уделите наиболее нежным местам декольте и кистей рук за 15 минут до выхода на солнце ежедневно или после профессиональной процедуры. Во время пребывания на пляже наносите слой крема не реже декольте и кистей рук за 15 минут до выхода на солнце ежедневно или после профессиональной процедуры. Расход на одно применение на одну зону от 1 мл. Меры предосторожности: не наносить на повреждённую кожу диоксид титана дозируйте нужное количество спрея на ладонь и равномерно нанесите на кожу лица и тела. Среднее рекомендуемое количество средства для взрослого – 7 доз спрея за 15-30 минут до выхода из дома. Легкими похлопывающими движениями для лучшего впитывания за 30 минут до выхода на солнце нанести средство в достаточном количестве ровным слоем на лицо за 30 минут до выхода на солнце нанести средство ровным слоем и в достаточном количестве на кожу лица за 30 минут до выхода на солнце равномерно нанести средство на кожу лица и тела. Повторять нанесение средства каждые 2 часа за полчаса до выхода на солнце нанести на открытие чистые и сухие участки кожи и получить надежную защиту от солнца и приятную освежающую прохладу. используйте утром на последнем шаге ухода за кожей лица. Выдавите необходимое количество средства на пальцы и равномерно нанесите на кожу как вспотели или использовали полотенце как последний этап ухода за кожей которые будут подвергаться солнечному воздействию. Подходит также для области шеи и зоны декольте. которые быстро обгорают: области под глазами которые легко подвергаются воздействию УФ-лучей (избегайте областей глаз) легкими массажными движениями равномерно нанесите на чистую кожу лица и тела масла бурити мягко распределите крем на последнем шаге ухода за кожей на необходимые участки тела. на очищенную и тонизированную кожу нанесите немного крема и равномерно распределите до полного впитывания на очищенную и тонизированную кожу нанести немного крема. Равномерно распределить средство и дать впитаться на последнем базовом этапе ухода за кожей нанесите небольшое количество средства на лицо и шею. Лёгкими похлопывающими движениями распределите средство. на последнем этапе основного ухода за кожей Возьмите достаточное количество и нанесите на области на последнем этапе по уходу за кожей нанесите солнцезащитный гель на необъодимык участки кожи. нанесение спрея занимает всего несколько секунд и не оставляет пятен. Достаточно просто распылить его на коже нанесите защиту от УФ на зону вокруг глаз нанесите крем на лицо и область декольте перед выходом на солнце нанесите необходимое количество крема на кожу и распределите массирующими движениями нанесите необходимое количество крема на открытые участки кожи нанесите спрей равномерным слоем на открытые участки тела. После контакта с водой нанести средство повторно для того нанесите средство перед выходом на солнце. Дать впитаться нанесите стик на последнем шаге ухода за кожей нанести завершающим этапом утреннего ухода за кожей за 20 минут до выхода на солнце. При длительном пребывании – повторять нанесение нанести крем за 5-10 минут до выхода на солнце нанести крем завершающим этапом регулярного ухода нанести крем заключительным этапом ухода за кожей за 5-10 минут до выхода на солнце нанести крем на лицо и открытые участки кожи нанести крем на чистую сухую кожу за 15-20 минут до выхода на солнце. нанести крем на чистую сухую кожу лица и шеи нанести крем перед выходом на солнце нанести на все тело перед выходом на солнце нанести на кожу за 20-30 минут до выхода на солнце нанести на кожу завершающим этапом макияж нанести на лицо и открытые участки тела за 15–20 мин до выхода на солнце. При продолжительных солнечных ваннах и купании повторять нанесение крема через каждые 2 ч. нанести на открытые участки кожи нанести на очищенную и тонизированную кожу за 20-30 минут до выхода на солнце нанести на чистую сухую кожу за 20 минут до выхода на солнце нанести немного средства на очищенную и тонизированную кожу перед выходом на солнце нанести необходимое количество крема на предварительно очищенную и тонизированную кожу лица и шеи нанести после обычного ежедневного ухода перед выходом на улицу за 20 минут минимум нанести средство на кожу лица и шеи за несколько минут до выхода на солнце нанести средство тонким равномерным слоем до нанесения тональных средств наносите крем-гель на лицо и тело перед принятием солнечной ванны или сеанса в солярии наносите на кожу лица за 20 минут до выхода на прямые солнечные лучи. наносите на кожу лица каждое утро после увлажняющего средства Sothys. В случае принятия интенсивных солнечных ванн время от времени повторяйте нанесение. Не наносите на кожу вокруг глаз. Избегайте контакта продукта с одеждой наносите на кожу после инсоляции легкими массажными движениями наносите немного средства последним шагом в дневном уходе и равномерно распределите его по коже легкими массажными движениями наносите спрей на кожу в достаточном количество перед каждым выходом на солнце (например наносите средство на кожу перед инсоляцией наносите щедро на всю поверхность тела наносится под любым углом в радиусе 360 градусов. наносить на кожу лица за 20 минут до выхода на прямые солнечные лучи наносить на кожу перед выходом на улицу. При длительном нахождении на солнце наносить крем повторно каждые 2 часа или по мере необходимости (после каждого купания). Упаковки хватает на 5-7 применений. наносить на кожу перед выходом на улицу. При длительном нахождении на солнце рекомендуется наносить крем каждые 2 часа или по мере необходимости наносить на кожу после пребывания на солнце наносить на сухую чистую кожу лица наносить на чувствительные зоны перед поя­влением на солнце наносить перед выходом на улицу наносить средство на кожу с покраснениями перед инсоляцией наносить средство перед каждым выходом на открытое солнце например не оставляя необработанных участков. Крем можно применять не только для лица не оставляя необработанных участков. Продукт можно использовать ежедневно перед выходом на улицу небольшое количество крема легкими похлопывающими движениями нанести на чистую необходимое количество крема нанесите равномерно на кожу но и для всего тела. ног и т.д. Наносите средство за 30 минут до выхода на солнце. За 30 минут молочко полностью впитается и будет готово защищать ваш нос и лоб. Выдавите достаточное количество крема на ладонь и массажными движениями вотрите в кожу шеи носа и других участков тела для предупреждения сухости и преждевременного старения обильно нанесите крем на кожу перед выходом на солнце. Для поддержания эффективности солнцезащитного средства наносите его повторно освежающая дымка для тела. Наносится под любым углом в радиусе 360 градусов особенно после купания или после того особенно при длительном пребывании на солнце и после каждого купания. особенно при купании перед выходом на солнце нанести небольшое количество крема на открытые участки лица и тела перед появлением на солнце равномерно нанесите на сухую кожу. Регулярно (каждые 2 часа) возобновляйте слой эмульсии. Повторно наносите эмульсию после физических нагрузок и контакта с водой перламутровый пигмент повторяйте по мере необходимости повторять по мере необходимости подготовьте лицо к нанесению средства с помощью очищающих процедур. Выдавите немного крема и нанесите на кожу тонким слоем. Равномерно распределите средство после каждого купания. после очищения кожи нанесите крем на лицо. Используйте перед выходом на солнечное воздействие. Обновляйте покрытие каждые 2-3 часа пребывания на солнце потовыделении или использовании полотенца. потоотделении или использовании полотенца. при длительном пребывании обновлять каждые 2 часа процедуру повто­рять как можно чаще равномерно нанесите Фотодерм MAX Крем SPF 50+ перед появлением на солнце на сухую кожу. Регулярно (каждые 2 часа) возобновляйте аппликацию равномерно наносите крем на кожу перед каждым появлением на солнце равномерно распределив его. Рекомендуется использовать не менее чем за полчаса до выхода на открытое солнце. Обновлять каждый 2-3 часа. равномерно распределить. Обновлять защиту каждые несколько часов равномерно распределяя до полного впитывания равномерно распределяя до полного впитывания. распределите до полного впитывания. Повторите процедуру при необходимости. распределите и дайте впитаться. При необходимости повторите. рубиновая пудра рук толстым слоем наносите на кожу лица и тела каждый раз перед выходом на солнце. Время от времени повторяйте нанесение. Не наносите на кожу вокруг глаз. Избегайте контакта продукта с одеждой требуется около 6-ти распылений на предплечье взрослого человека*). Повторяйте нанесение как можно чаще увлажненную тоником или термальной водой кожу ушей уши чем каждые 3 часа. чтобы в процессе высыхания не повредилась защитная пленка. шеи шеи и зоны декольте. Для поддержания защитного действия повторяйте нанесение средства каждые 2 часа шею и зону декольте. Для поддержания защитного действия повторяйте нанесение средства каждые 2 часа экстракт сладкого апельсина