автоматическая разморозка автоматическая разморозка - 6 режимов автоматические программы приготовления автоматический разогрев автоматическое приготовление автоматическое размораживание автоматическое рарзмораживание блокировка от детей быстрый старт защита от детей звуковой сигнал звуковой сигнал отключения отключение звукового сигнала отложенный старт подсветка камеры подсветка камеры / блокировка от детей приготовление на пару размораживание по весу или по времени режим «таймер» режим очистка паром режим поддержания температуры режим удаления запахов режим ферментация(йогурт) система автоматического распределение волн система равномерного распределения микроволн ускоренная разморозка ускоренная турборазморозка функция «добавления времени» функция «турбо-разморозки» функция блокировки от детей