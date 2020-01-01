Мясорубки Lumme

0,8 0,9 0,9 м 0.8 м 0.93 м 1 м 1,1 1,1 м 1,2 1,2 м 1,3 1,5 1,6 м 1.2 м 1.3 м 1.5 м

3 перфорированных диска для фарша диск для фарша диски для фарша для кеббе для колбас для шинковки измельчающий нож насадка для кеббе насадка для кеббе/насадка для колбас/насадка для шинковки насадка для колбас насадка для колбас/диск для фарша насадка для приготовления кеббе насадка для приготовления колбас насадка для шинковки насадка кеббе/насадка для колбас насадка кеббе/насадка для сосисок/диск для фарша насадка терка насадка-терка перфорированный диск для фарша перфорированный диск для фарша (3 шт.) перфорированный диск для фарша,насадка для шинковки перфорированный диск для фарша,насадка для шинковки,насадка-терка,насадка-соковыжималка терка